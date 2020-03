Triste ma al tempo stesso in linea con le direttive di FIA e Liberty Media, Charles Leclerc applaude all’annullamento del Gran Premio d’Australia, una decisione presa per evitare la diffusione del Coronavirus.

Deludente non scendere in pista, ma scelta saggia quella dei vertici del circus, che hanno incassato il plauso del pilota Ferrari: “dovremo aspettare ancora un po’ per tornare in macchina. Non vedevo l’ora di rimettermi al volante, ma questa è la decisione migliore che si potesse prendere, la salute di tutti è la priorità. Prendetevi cura di voi stessi e speriamo che tutto questo finisca presto“.

