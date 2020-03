E’ tutto pronto, tra pochi giorni il Mondiale 2020 di Formula 1 scatterà con il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento in calendario.

Si rinnova dunque la sfida tra Mercedes e Ferrari, con la Red Bull pronta a fare da terzo incomodo nello storico duello rosso-argento. Toto Wolff è pronto alla sfida, come ammesso alla vigilia di questa nuova stagione: “siamo riusciti a svolgere gran parte del nostro programma come previsto durante i test invernali, ma abbiamo affrontato alcuni problemi di affidabilità che dovevamo risolvere. Siamo lieti però di averli riscontrati durante i test piuttosto che in un fine settimana di gara, così da poter lavorare per risolverli senza penalità. Il 2021? Affrontiamo la sfida del più grande cambiamento tecnico che il nostro sport abbia mai visto, combinato con l’introduzione di un limite di budget. Quindi il lavoro che facciamo quest’anno determinerà l’inizio del 2021. Tutto questo rende il 2020 una grande sfida”.

Valuta questo articolo