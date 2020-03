Il suo contratto scade alla fine di questa stagione, ma Sebastian Vettel non conosce ancora il proprio futuro.

Il tedesco si gioca la riconferma in Ferrari nei primi Gran Premi di questo Mondiale, come ammesso anche dall’ex compagno Webber a Grandprix.com.au: “non sarebbe saggio decidere adesso di fare a meno di Vettel, è ancora un pilota eccellente. È giunto in quel momento difficile della carriera di ogni pilota in cui bisogna dimostrare innanzitutto a se stessi e in secondo luogo agli altri di avere ancora benzina nel serbatoio. Il cronometro e i risultati che otterrà diranno se ha ancora carburante. Lo scorso anno ha comunque dato grandi sprazzi, il futuro è nelle sue mani“.

