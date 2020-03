La Formula 1 va avanti, ma il Coronavirus incombe e potrebbe far saltare anche il Gran Premio d’Australia, dopo l’annuncio del ritiro della McLaren in seguito ad un caso di positività all’interno del team.

Al momento però nessuna comunicazione ufficiale, anche se Vettel ha espresso la propria preoccupazione in conferenza stampa: “sul tema coronavirus è molto difficile avere un giudizio equo, perché molte competizioni sportive e grandi eventi sono stati rinviati e cancellati e come ha detto Lewis, è giusto chiedersi perché siamo qui. Dobbiamo fidarci della Fia e della Fom nel prendere più precauzioni possibili, ma se dicono che sia corretto il modo di andare avanti con l’evento, allora è giusto farlo. La risposta che nessuno può darti è quanto puoi controllare cosa sta succedendo. Ma siamo qui e puoi solo cercare di prenderti cura il più possibile di te stesso, sperando che sia la decisione giusta o sensata. Spero che non si arrivi così lontano, altrimenti dovresti sicuramente tirare il freno a mano“.

