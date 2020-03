La stagione di Formula 1, stando alle decisioni momentanee di FIA e Liberty Media, dovrebbe iniziare il 14 giugno con il Gran Premio del Canada, dopo il rinvio ufficializzato ieri della gara in Azerbaijan.

Il via però potrebbe slittare ulteriormente, almeno secondo quanto riferito da Frederic Vasseur a ‘Auto Hebdo’: “vedendo la diffusione dell’epidemia, chi può dire a quale punto sarà il Canada a giugno? Quando la pandemia terminerà, ci sarà una pesante crisi e sinceramente credo che quello di Monaco non sarà l’unico GP cancellato. Questo aspetto è stato sinora sottovalutato dalla F1, che sta iniziando a realizzarlo solo ora. Ci aspettano tempi difficili, ci sarà un prima e un dopo il COVID-19, quantomeno in termini di priorità. E non sono sicuro che il motorsport rientrerà tra queste priorità”.

Vasseur poi ha concluso: “tutta la squadra di gara è stata messa in quarantena per non correre rischi. Gli altri 350 dipendenti sono confinati in casa. La decisione di anticipare la pausa estiva è venuta in nostro soccorso, perché non sarei riuscito ad attivare per tutti il telelavoro. L’impianto di Hinwil sarà chiuso dal 23 marzo al 13 aprile“.

