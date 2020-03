Fernando Alonso è senza dubbio un personaggio forte del motorsport, che può piacere o meno. Il suo carattere fiero e orgoglioso non gli ha evitato critiche a volte durissime, come quelle lanciate da JJ Lehto, ex pilota di Formula 1 intervenuto al quotidiano finlandese ‘Iltalehti’.

“La sua mancanza di rispetto per la Honda è stata davvero scandalosa – le parole di Lehto – ha abbaiato contro il suo capo e lo ha calpestato. Il suo comportamento sicuramente non è passato inosservato a nessun costruttore. Dopotutto è un pilota di talento, ma quando si tiene conto dei team con cui ha rotto il proprio rapporto ci si chiede sempre se valga la pena correre il rischio di prenderlo di nuovo. Le squadre hanno paura di metterlo sotto contratto perché non sanno lui cosa possa dire o fare. Alonso infine è già piuttosto vecchio, ci sono piloti più giovani, più economici, più facili e più disponibili“.

