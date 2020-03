L’inizio del Mondiale di Formula 1 resta in forse, il Gran Premio d’Australia rimane in calendario ma le autorità australiane continuano a monitorare di ora in ora il pericolo Coronavirus.

Nelle ultime ore gli organizzatori dell’evento di Melbourne hanno rassicurato tutti sulla disputa della gara, ma nei prossimi giorni la situazione potrebbe cambiare in base all’evoluzione e alla diffusione del virus. Interrogato da Crash.net sulla questione, Horner ha ammesso: “il Coronavirus è un bersaglio mobile, la situazione evolve di ora in ora e noi team di Formula 1 siamo chiamati ad essere accorti e responsabili nello spostamento del personale in giro per il mondo. Dobbiamo attenerci alle disposizioni delle autorità locali e dei vertici del nostro sport. Siamo tutti concentrati su quali scali dovremo fare nel nostro percorso di avvicinamento all’Australia“.

