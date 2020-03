Tante vittorie e sei titoli mondiali in tasca, ma Lewis Hamilton non è ancora sazio. Il britannico punta ad eguagliare Michael Schumacher, provando a conquistare quel settimo iride che lo metterebbe sullo stesso piano del Kaiser.

Un obiettivo da conquistare insieme ai propri meccanici, ai quali il pilota della Mercedes ha dedicato parole di elogio: “sono genuinamente orgoglioso dei ragazzi. Credo che la nostra mentalità continui a far progressi e a migliorare. Nel corso degli anni abbiamo avuto la mente sempre più aperta. Gli ingegneri spesso hanno una mente rigida, chiusa. Sono abituati a fare le stesse cose fatte in passato in modo sicuro e affidabile, perché quello che hanno fatto ha funzionato già in passato. Negli ultimi due anni però i nostri uomini hanno spinto davvero tanto, ancora di più in pista, ma anche in aree in cui non erano esattamente a loro agio. Abbiamo scoperto cose che non avremmo mai avuto se non avessimo adottato questo atteggiamento. E’ stato meraviglioso vederli lavorare su nuove idee”.

Hamilton ha proseguito: “questo ci ha permesso di fare grandi cose. E’ davvero stupendo veder loro fare cose differenti da tutti gli altri, vederli pensare al di fuori dagli schemi ed è davvero un’ispirazione vedere le loro innovazioni davanti a quelle di tutti gli altri“.

