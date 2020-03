Inizio di stagione rinviato, la Formula 1 ha dovuto cancellare il Gran Premio d’Australia per il Coronavirus, che sta scombussolando l’intero calendario.

La notizia dell’annullamento della gara di Melbourne è arrivata a poche ore dalla prima sessione di libere, un annuncio che ha colto di sorpresa anche i piloti come rivelato da Antonio Giovinazzi a Sky Sport 24: “un grosso incoraggiamento a tutti, siamo un Paese di gente fortissima e torneremo più forti di prima. Fino alle 22.30 sono rimasto al circuito per controllare il sedile e gli ultimi dati e quando sono andato a dormire ero sicuro di correre. Poi al risveglio dai messaggi ho capito che c’erano dei problemi. Alla fine è stata la scelta più giusta perché la salute viene prima di tutto, anche se eravamo arrivati a Melbourne”.

Sulla prossima stagione: “non mi nascondo per un posto in Ferrari, sono consapevole che questo sarà un anno importante per me. È il mio sogno da quando è iniziata questa passione. Nelle foto da bambino sono sempre con la tuta rossa: è il mio sogno ed è bello essere tra i papabili per quel sedile. Ora sta a me fare una stagione al top, fare dei risultati e poi conquistarmi quella possibilità. Intanto continuo ad allenarmi a casa, a mangiare bene e aspettare l’inizio del campionato, anche se non sappiamo quando ricominceremo. Io non mi fermo e resto in contatto con il team“.

