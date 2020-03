Bernie Ecclestone non perde occasione per esprimere il suo punto di vista sulla nuova Formula 1, presa in mano da Liberty Media dopo il suo addio.

Mister E questa volta si è soffermato sulla sfida in pista tra i piloti, concentrandosi in particolare su quella tra Hamilton e Verstappen: “ci saranno delle belle lotte in futuro. C’è Hamilton ovviamente ma ci sono pure i giovani come Verstappen e Leclerc. Mercedes, Ferrari e Red Bull si sfideranno come sempre durante questa stagione. Del resto è ciò di cui abbiamo bisogno. Max in particolare ha imparato molto: cinque anni fa era sempre sopra il suo limite, ora è più tranquillo e conscio della sua esperienza. Ora è perfettamente al limite e fa una grande differenza. Spero possa sfidare Hamilton fin da subito, ma Lewis è motivato a raggiungere i sette titoli mondiali. Se proprio ci sarà qualcuno in grado di batterlo prima o poi, sarà Max”.

Sul dominio Mercedes, Ecclestone ha ammesso: “può essere noioso, ovviamente: la Mercedes vince sempre, lo sento dire dalla gente. Molti lo pensano. Ma a ben guardare è ciò che accade da sempre, chi ha la migliore macchina di solito vince. Ma al contempo è bello avere qualcuno come Lewis Hamilton. Lo comparerei a Muhammad Alì: le persone vogliono che ci sia qualcuno in grado di battere i grandissimi campioni come lui”.

Valuta questo articolo