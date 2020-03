L’inizio di stagione è stato rimandato, così come auspicato da tutti in seguito alla pandemia mondiale che sta mettendo in ginocchio il pianeta. La Formula 1 ha deciso di annullare il Gp d’Australia e rinviare le gare seguenti, così da superare il momento delicato e ripartire magari a giugno.

Una questione analizzata da Mattia Binotto, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la salute dei nostri dipendenti è la nostra priorità numero uno. Ci preoccupa quanto sta succedendo in Italia, siamo vicini alla nostra gente. Per quanto riguarda le corse prendo a prestito quanto detto da Chase Carey, presidente di Formula 1: navighiamo a vista. Ci dispiace molto per gli spettatori dell’Albert Park e i tifosi davanti alla tv, ma da parte nostra non ci sono mai stati dubbi”.

Binotto poi ha proseguito: “da subito le nostre intenzioni sono state chiare e lo abbiamo comunicato alle altre squadre, a Formula 1 e alla Fia. Siamo soddisfatti che alla fine abbia prevalso il buon senso. Speriamo di tornare a correre il prima possibile. Da parte nostra siamo pronti a supportare Fia e Formula 1 in questa fase delicata. Ovvio che l’impatto del Covid-19 si faccia sentire non solo su questa stagione ma anche sulla prossima. Dobbiamo valutare ogni aspetto e vedere se non sia davvero il caso di pensare a un rinvio dell’introduzione delle nuove regole tecniche. La Ferrari è pronta a prendersi la responsabilità di una scelta che deve essere fatta nell’interesse ultimo di questo sport: non è certo il momento di egoismi e tatticismi“.

Il team principal della Ferrari si è poi soffermato sulla SF1000: “la vettura che avrebbe corso a Melbourne era la stessa che aveva chiuso i test di Barcellona. È importante sottolineare che la SF1000 non ha mostrato nulla di sbagliato in termini di correlazione: ciò che vediamo in pista è ciò che dà l’auto oggi come prestazione pura. Ci sono aree dove dobbiamo migliorare e aree dove, rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto passi avanti. Dalle analisi abbiamo notato che ci si può aspettare un miglioramento sul fronte della gestione delle gomme, com’è naturale visto l’aumento di carico. Andiamo meglio negli stint più lunghi, su più giri. Abbiamo preso una direzione diversa rispetto al passato: quando lo fai, all’inizio normalmente perdi terreno ma hai più potenziale per il futuro. Al ritorno da Melbourne ho percepito da parte di tutti un grande desiderio di riorganizzarci per affrontare una situazione così complicata. Adesso c’è bisogno di serenità, di stare insieme alle nostre famiglie e ricaricare le batterie. Queste settimane di chiusura, l’anticipo della pausa estiva, serviranno a fare il pieno di energie per poi spingere al massimo nei mesi successivi“.

Infine Binotto ha parlato dei propri piloti, partendo da Vettel: “è in forma e concentrato, in un momento chiave della sua carriera. Abbiamo iniziato a discutere di un nuovo contratto, ed è importante capire cosa decidere in tempi brevi: è importante per lui e per noi che le cose siano chiare alla svelta. È tutto nelle sue mani: ora conosce Leclerc, da cui è rimasto sorpreso, sa cosa gli serve e in inverno si è preparato bene. Penso che la nuova monoposto sia più adatta al suo tipo di guida, dalle prime indicazioni arrivate da Barcellona. Ma una delle capacità dei grandi piloti è sapersi adattare alla vettura a disposizione e tirarne fuori il massimo“.

Su Leclerc infine: “sa bene che la seconda stagione in un top team presenta più insidie ma è un ragazzo che impara molto in fretta, sono sicuro saprà gestire la pressione nella maniera migliore“.

