La Formula 1 si prepara ad iniziare questo difficile Mondiale 2020, che tanti grattacapi sta riservando a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Se la MotoGp ha dovuto rinviare l’inizio della stagione, il circus delle quattro ruote alzerà il sipario il prossimo fine settimana in Australia, dove si correrà il Gran Premio di Melbourne. Si comincerà con l’attesa conferenza stampa del giovedì, per poi proseguire con prove libere, qualifiche e gara che avranno orari proibitivi per il pubblico italiano.

Ecco il programma completo:

Giovedì 12 marzo

Ore 06:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 13 marzo

Ore 02:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 06:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 14 marzo

Ore 04:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 07:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 15 marzo

Ore 06:10 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD

Valuta questo articolo