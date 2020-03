La stagione 2020 è ancora in forse a causa della pandemia scatenatasi nel mondo, il Coronavirus non lascia scampo e obbliga FIA e Liberty Media a cancellare e rinviare gare su gare, rivoluzionando il calendario.

In tutto questo trambusto, c’è però il Panthera Team Asia che prosegue il proprio progetto che prevede l’entrata nel circus nel 2021. Il co-fondatore Benjamin Durand aveva reso noto di voler debuttare nel 2021 in concomitanza con i nuovi regolamenti, ma il rinvio delle nuove regole al 2022 potrebbe cambiare le carte in tavola. La situazione è però molto evoluta, dunque lo sbarco in Formula 1 potrebbe essere mantenuto alla prossima stagione: “troppo presto per fare nuove comunicazioni ufficiali, ma stiamo continuando a a lavorare” le parole di Durand al sito portoghese Autosport.pt. “Stiamo discutendo con gli organizzatori del campionato, e con la FIA. Abbiamo avviato trattative con diversi fornitori di motori che potrebbero anche fornirci altre parti delle monoposto, ma non c’è alcuna firma o un contratto in essere. L’anno della nostra prima stagione sarà deciso dalla tempistica per firmare i contratti e per organizzare la struttura, dunque tutte le opzioni sono aperte”.

