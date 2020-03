Il mercato piloti in questo momento non è una priorità per la Formula 1, costretta a rivedere il calendario dopo i numerosi rinvii di inizio stagione.

Felipe Massa però ha voluto giocarci un po’ su nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, rivelando su chi punterebbe se fosse al posto di Binotto in Ferrari: “non cambierei, c’è grande equilibrio nella coppia attuale tra il talento di Charles Leclerc e i quattro titoli vinti da Sebastian Vettel. Se dovessi cambiare, prenderei Ricciardo, è fortissimo ed è sempre interessante vedere come corre. Hamilton sarebbe un errore secondo me, potrebbe distruggere mentalmente Leclerc e rallentare la sua crescita”.

