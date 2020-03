Il Mondiale 2020 di Formula 1 non è iniziato, ma sono già cominciati i pronostici e le previsioni in attesa che si spengano i semafori.

Helmut Marko ha espresso il proprio punto di vista su quella che sarà la sfida per il titolo, escludendo la Ferrari e concentrandosi su Lewis Hamilton e Max Verstappen. Intervenuto al ‘Kronen Zeitung’, l’austriaco ha affermato: “speriamo di poter essere coinvolti nella lotta per il titolo, con la Honda per la prima volta abbiamo quasi la stessa potenza del motore degli altri. In Ferrari erano sempre veloci, ma non particolarmente costanti. C’è molta pressione, soprattutto su Hamilton e Verstappen. Lewis è veloce per natura e si porta dietro un grande slancio. Ma Max è probabilmente il più veloce, tra i tre piloti più forti, sul giro singolo e adesso ha anche l’abitudine e la maturità necessarie. Per quanto possa sembrare stupido, Hamilton negli ultimi anni ha guidato più o meno senza competizione, credo che quest’anno sarà un duello tra Lewis e Verstappen e con il pacchetto che speriamo di offrire a Max, ci auspichiamo che possa essere un serio avversario”.

