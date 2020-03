In seguito all’emergenza Coronavirus che si sta abbattendo sull’intero pianeta, la Ferrari ha scelto di stare accanto ai propri lavoratori, proseguendo per quanto possibile il lavoro in fabbrica.

L’amministratore delegato Louis Camilleri ha voluto mandare un messaggio all’intera fabbrica, inviando una lunga lettera riportata da ‘Repubblica’: “Ferrari continuerà a valutare l’equilibrio più corretto fra il benessere dei lavoratori, che ha sempre la priorità, e i bisogni dei partner e dei clienti. Ci sono momenti, nella vita di ognuno di noi, in cui qualcosa o qualcuno, situazioni o persone, ci impongono un cambiamento e quello che stiamo vivendo oggi è un momento in cui qualcosa di molto piccolo, un virus invisibile agli occhi, sta imponendo un cambiamento alle famiglie, alle comunità, a un Paese e probabilmente al mondo intero e naturalmente alla Ferrari.

Camilleri ha proseguito: “voglio rassicurarvi che se sarà necessario fare di più lo faremo perché la Ferrari, come sempre, si prenderà cura delle proprie persone. Ce la faremo a vincere anche questa sfida. Abbiamo detto che la salute e il benessere delle nostre persone viene al primo posto nei nostri pensieri e non voglio che nessuno di voi possa pensare che queste siano solo parole. Questa emergenza ci sta ricordando qualcosa che forse avevamo dimenticato nel mondo frenetico in cui viviamo: che dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri amici, di chiunque ci sia vicino. La Ferrari, come sempre, si prenderà cura delle proprie persone. I valori umani sono sempre stati le nostre fondamenta ancor più che l’innovazione: passione, rispetto, attenzione agli altri, lavoro di squadra, coraggio. Oggi più che mai questi valori della Ferrari devono restare solidi e aiutarci a vincere questa sfida imprevista. E ce la faremo”.

