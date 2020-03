Sebastian Vettel ha lasciato Melbourne prima che il Gran Premio d’Australia venisse rinviato, a rivelarlo è Romain Grosjean protagonista di uno scambio di messaggi con il tedesco nella notte tra il giovedì e il venerdì del fine settimana di Melbourne.

Intervenuto ai microfoni di Kym Illman, il pilota della Haas è uscito allo scoperto: “nella notte tra giovedì e venerdì non ho dormito molto bene. Alle 3 di notte stavo scambiando messaggi su WhatsApp con Sebastian Vettel. Gli chiedevo: ‘dove sei, come mai sei ancora sveglio?’ e lui mi rispondeva: ‘sto andando all’aeroporto. La gara è cancellata, non si farà’. Io gli ho detto che non c’era nulla di ufficiale quindi ero all’erta. Lui ha replicato: ‘La mia squadra mi ha detto che sono libero di andare e dunque me ne sono andato’. Quindi alle 3-4 di notte di venerdì ho intuito che le cose non si stavano mettendo bene“.

