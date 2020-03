Sono cominciati i lavori nel paddock dell’Albert Park di Melbourne, dove nel prossimo week-end si terrà il Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.

Tutti i team sono arrivati sul posto e hanno iniziato a lavorare per allestire i box, in vista delle prime libere di venerdì. Intanto, il numero uno del comitato organizzativo, Andrew Westacott, ha confermato a SEN che l’evento si svolgerà regolarmente con la presenza del pubblico: “porte chiuse? Assolutamente no, prenderemo le dovute precauzioni e agiremo con sensibilità, ma l’accesso del pubblico sarà regolare”.

