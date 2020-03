Antonio Giovinazzi è pronto per cominciare la seconda stagione in Formula 1, il pilota italiano sarà al volante dell’Alfa Romeo con l’obiettivo di conquistare il primo podio in carriera.

Un target importante, che il driver di Martina Franca ha rivelato ai microfoni del ‘Giorno’: “devo fare un salto di qualità, un anno fa ero praticamente al debutto dopo due anni in panchina, adesso invece ho una stagione completa alle spalle in cui sono cresciuto. Voglio riportare il marchio Alfa Romeo sul podio. Sono il pilota di riserva della Ferrari ed è un onore, spetta a me dimostrare di poter salire di livello. La protesta dei sette team contro la Ferrari? Io penso a guidare, sono faccende che non appartengono a noi piloti”.

Valuta questo articolo