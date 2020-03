Le power unit Ferrari nel 2019, il DAS in questo inizio di 2020. Questi ma anche tanti altri componenti del passato hanno diviso il paddock di Formula 1, spingendolo a discutere sulla liceità o meno di una soluzione innovativa portata in pista da una squadra.

Sull’argomento si è soffermato Chris Horner ai microfoni di Racefans.net, esprimendo il proprio parere a riguardo: “il DAS Mercedes credo sia l’esempio perfetto per sottolineare che il regolamento della F1 debba essere concepito per non essere interpretabile. Il DAS è uno strumento innovativo e di grande ingegno, e si possono trovare argomenti a favore o contro di esso. Il problema è che le regole sono piuttosto complesse e non particolarmente trasparenti nel modo in cui sono scritte. Tutto è interpretabile, e questo rende estremamente difficile dirimere questioni di regolarità o meno di una soluzione tecnica

Valuta questo articolo