La certezza che il Gran Premio d’Australia si svolgerà non c’è ancora, ma il paddock dell’Albert Park di Melbourne sta già prendendo forma. E vita.

Molti operai infatti sono già all’opera per allestire i box e ricevere in consegna i container inviati dalle scuderie dopo i test di Barcellona, terminati una settimana fa. Il materiale non preoccupa ovviamente le autorità australiane, bensì bisognerà monitorare le persone che arriveranno a Melbourne, in particolare quelle provenienti dall’Italia. Al momento il Governo non ha assunto misure di restrizione per gli italiani, dunque per adesso il Gran Premio non è a rischio. Queste ore però saranno decisive per capire come si evolverà la situazione, considerando che anche il Gran Premio del Qatar di MotoGp è stato annullato ad una sola settimana dall’evento.

