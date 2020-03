La Roma ha deciso di non volare in Spagna per l’andata degli ottavi di Europa League, il club giallorosso avrebbe dovuto affrontare il Siviglia giovedì, ma ha scelto di non partire. A renderlo noto è la stessa società con un tweet apparso sui propri canali ufficiali: “la Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA”.

