Il Coronavirus fa paura anche in Spagna e minaccia il regolare svolgimento delle attività sportive. Secondo quanto si apprende dall’emittente di Stato spagnola RTVE, la raccomandazione del Ministro della Salute iberico, Salvador Illa, è stata accolta. La partita di Eurolega tra Valencia e Olimpia Milano, in programma giovedì 5 marzo, verrà disputata a porte chiuse. Deicisone che, chiarisce il Valencia, sarà valida solo per i tifosi ospiti e non per quelli locali. Per i ragazzi di coach Messina sarà un back to back senza pubblico, dopo il silenzio del Mediolanum Forum nella partita contro il Real Madrid di ieri sera, disputata anch’essa a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

