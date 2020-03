Emozioni e spettacolo nella 28ª giornata di Eurolega, che comincia con il successo del Fenerbahce al cospetto della Stella Rossa. I turchi non lasciano scampo ai propri rivali, superandoli con il punteggio di 66-63 al termine di un match alquanto tirato. Sorride davanti al proprio pubblico anche il Maccabi Tel Aviv, che supera la capolista Efes con il risultato di 77-75.

Si tratta della quarta sconfitta nella stagione europea per l’Anadolu, comunque già qualificata al turno successivo. Bene in trasferta invece il Barcellona, che stende 80-84 l’Alba Berlin. Nell’ultima gara di giornata, successo esterno del Baskonia, abile a battere il Bayern Monaco per 71-80.

