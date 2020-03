In un clima surreale, dovuto al silenzio del Mediolanum Forum deserto a causa dell’emergenza Coronavirus che ha imposto il divieto di entrata al pubblico, l’Olimpia Milano che continua a restare fuori dalla zona Playoff. Quinta sconfitta di fila per la formazione italiana che sfiora l’impresa contro il Real Madrid, secondo della classe, salvo poi crollare nell’ultimo periodo di gioco sotto i colpi sferzanti dei 32 punti messi a segno da Rudy Fernandez (16 punti) e compagni. Non bastano ai ragazzi di coach Messina i 21 punti di Riccardo Moraschini. Nelle altre gare da segnalare il successo del CSKA Mosca sullo Zenit San Pietroburgo nel derby russo, così come quello dell’Olympiakos sul Panathinaikos nel derby greco. Vittorie casalinghe anche per lo Zalgiris Kaunas sul Khimki e del Lione sul Valencia.

