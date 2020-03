Il match tra Darussafaka e Virtus Bologna, valido per la sesta ed ultima giornata delle Top 16 di EuroCup 2019-2020, non si giocherà in seguito al rinvio ufficializzato questa sera sul sito della competizione europea.

La formazione emiliana non avrebbe potuto recarsi in Turchia, in seguito al divieto di ingresso stabilito dal ministro degli Esteri turco nei confronti di chiunque sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni. In mattinata il presidente FIP Petrucci aveva chiesto l’intervento di Malagò e Di Maio per risolvere la situazione, dopo che l’Euroleague Basketball aveva deciso di lavarsene le mani. Nei prossimi giorni si valuterà quella che potrebbe essere la data di recupero del match, che rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro di entrambe le squadre.

