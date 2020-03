La Fifa ha dato il via libera per il rinvio ufficiale degli Europei 2020 e la Coppa America, confermando che verranno inseriti nel calendario internazionale del 2021. L’organo di gioverno del calcio mondiale ha spiegato che prenderà in considerazione i periodi di trasferimento e registrazione dei calciatori visto che l’emergenza Coronavirus, probabilmente li costringerà a giocare anche oltre il 30 giugno nei campionati nazionali.

