Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen è stato “sfrattato” dall’hotel nel quale stava vivendo a causa della sua chiusura. Il Coronavirus ed il calo delle prenotazioni, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, ha portato infatti la direzione della struttura all’amara decisione di chiudere i battenti per il momento. Eriksen, con la casa in piena ristrutturazione, è finito dunque tutto d’un tratto in mezzo alla strada, accolto alla Pinetina per questa fase transitoria. Si tratta di una tra le tante situazioni anomale in questo periodo caratterizzato dal Coronavirus, un periodo che ci auguriamo tutti finisca presto.

Valuta questo articolo