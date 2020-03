Sono trascorsi due anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori: il capitano della Fiorentina ci ha lasciati esattamente il 4 marzo 2018, ma il suo sorriso continua a vivere dentro a tutti i suoi cari, la famiglia, gli amici, colleghi e tifosi.

Con un giorno d’anticipo dalla data dell’anniversario della morte di Astori, Francesca Fioretti, sua compagna e madre di sua figlia, ha postato sui social un dolcissimo scatto: “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo , per sempre 🖤“, ha scritto a corredo di una foto in bianco e nero che la ritrae sulla riva del mare con in braccio la figlia.



