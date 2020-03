Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ancora in bilico, a causa dell’allarme Coronavirus che sta preoccupando il pianeta intero. Intanto, però, il lavoro del Cio non si ferma mai ed il comitato internazionale olimpico continua a lavorare anche per il futuro della rassegna a cinque cerchi.

E’ stata infatti approvata nelle ultime ore un’importantissima modifica legata alle cerimonie di apertura dei Giochi Olimpici, che sarà applicata già dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per un’equità di genere, il Cio ha deciso che ogni paese dovrà schierare un doppio portabandiera: una donna ed un uomo.

Una svolta storica. Inoltre, il Cio ha deciso che ogni Nazione dovrà schierare obbligatoriamene in gara almeno un uomo e una donna.

