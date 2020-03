Il Coronavirus ha portato il mondo del tennis a decisioni molto drastiche. Il tour ATP si fermerà per sei settimane, per poi rivalutare la situazione della pandemia e prendere ulteriori decisioni in merito al da farsi. Tanti i tornei annullati, ma secondo il numero 1 al mondo Novak Djokovic si tratta della decisione giusta da prendere. Ecco le sue parole riportate da TennisWorld:

“Sono d’accordo con la maggior parte dei giocatori, ma capisco anche quelli che preferirebbero proseguire con il Tour. Il mio consiglio a tutti coloro che sono ancora negli Stati Uniti è di tornare in Europa nelle prossime 48 ore, se non addirittura prima. In questo momento mi trovo a Los Angeles, ma molto presto prenderò un aereo. Onestamente, non so cosa potrebbe accadere in circostanze del genere e non so nemmeno se potremmo giocare a Miami o a qualsiasi altro evento ATP fino a che la pandemia di Coronavirus non si sia placata”.

