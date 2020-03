Gli italiani sono stati costretti a ‘rinchiudersi’ in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Governo ha dato delle indicazioni ben precise, invitanto la popolazione a spostarsi solo per motivi di lavoro e necessità, come la spesa, visite mediche e qualche altro caso speciale, per provare a limitare il contagio del virus e sconfiggerlo.

Regole che valgono per tutti, anche i campioni dello sport: lo sa bene Valentino Rossi, rinchiuso nella sua Tavullia con la fidanzata Francesca Sofia Novello e la mamma Stefania. In questi giorni di quarantena tanti personaggi famosi hanno deciso di ‘ingegnarsi’ per regalare momenti unici ai loro fan, come le dirette Instagram di Jovanotti.

Il cantante italiano ospita nei suoi live ogni giorno diversi personaggi e oggi è stato il turno del suo amico pilota: il nove volte campione del mondo, insieme alla Franci ha raccontato la sua quarantena, spiegando di trovarsi in casa della madre Stefania, che coccola la coppia cucinando piatti deliziosi, presentando i suoi cani Ulisse e Penelope e svelando i suoi allenamenti nella palestra personale.

Jovanotti, sorridente, ha spiegato a Valentino Rossi e alla sua Franci che vivere questa quarantena in coppia è davvero una dura prova: “se la superate vengo io e vi sposo!“, ha esclamato.

Non sono mancate le risate, in particolar modo dopo l’ingresso nel live di Fiorello. In particolar modo ha fatto sorridere la battuta del presentatore e comico riguardante la coppia: dopo che Valentino Rossi ha raccontato che la madre ancora lavora al Comune nonostante l’emergenza, Fiorello ha incitato la coppia a darsi da fare: “quando tua mamma va in Comune… fate un bimbo! Come lo chiamereste? Vi consiglio Carmelo, Carmelo Rossi!“.

Jovanotti, Fiorello e Valentino Rossi hanno poi trattato tanti altri argomenti, come, ovviamente le moto, intrattenendo tutti i fan che hanno seguito in diretta la simpatica chiacchierata. Sul finale, Fiorello ha poi avuto un’illuminazione, riguardante sempre il nome che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello potrebbero dare ad un figlio nel caso in cui fosse maschio: “Mugello!“.

“Quindi devo fare un bambino e vincere il decimo titolo Mondiale, ho solo queste due cose da fare“, ha concluso Valentino Rossi prima dei saluti.

