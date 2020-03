Daniele De Rossi e la compagna Sarah Felberbaum hanno voluto mandare un messaggio in questi giorni difficili condizionati dalla paura per il Coronavirus. Le donazioni di sangue sono importantissime perchè è aumentata notevolmente la necessità all’interno degli ospedali:

“In questo periodo di emergenza c’è grossa carenza di sangue, nel Lazio e in tutta Italia. Il concetto che vorrei far passare è che c’è sicurezza nel donare il sangue, medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura di uscire da casa, per paura di contrarre il virus ed essere contagiata in queste strutture; tuttavia, ci sono strutture appositamente destinate all’accoglienza dei donatori“. Questo il messaggio pubblicato sull’account Twitter @SaluteLazio. L’ex capitano giallorosso dunque si fa promotore di questa importante campagna in un momento complicato per la Nazione intera.

Grazie di cuore a @OfficialDeRossi e a @sarahfelb che oggi sono venuti all’Ospedale San Camillo per donare il sangue. Un bellissimo gesto di solidarietà: https://t.co/2v0ByMFBfY Continuiamo ancora perché ce n’è bisogno. Dona anche tu: https://t.co/l2FCFQKF1Q — Regione Lazio (@RegioneLazio) March 14, 2020

