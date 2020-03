Dopo il comunicato ufficiale della Lega Calcio, DAZN è pronta a trasmettere il recupero della ventiseiesima giornata di ritorno della Serie A TIM insieme ai match in programma della Serie BKT.

La Serie A TIM su DAZN si apre domenica 8 marzo alle 12:30 con il derby emiliano Parma-SPAL. I gialloblù lottano per i tre punti che garantirebbero alla squadra la possibilità di godersi il campionato scongiurando definitivamente il rischio di una possibile retrocessione. Diverso il destino dei ferraresi, ormai ancorati all’ultima posizione della classifica ma che proveranno comunque a dare del filo da torcere alla squadra di D’Aversa come mostrano gli scontri diretti tra le due squadre avvenuti precedentemente.

Alle 15:00 sarà la volta di Milan-Genoa (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Per portare a casa i preziosi 3 punti, Pioli dovrà fare a meno di Donnarumma ancora infortunato dopo l’ultima partita contro la Fiorentina mentre si affiderà ad Ibrahimović per gonfiare la rete dei rossoblù che ora più che mai avrebbero bisogno di un successo per risalire la china.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre gli incontri in programma del ventisettesimo turno della Serie BKT. Si parte sabato con Cittadella-Pordenone (alle 14:30), per arrivare al posticipo Chievo-Cosenza (lunedì alle 21:00). Tra gli altri match in programma nel weekend spicca la sfida tra Frosinone e Cremonese (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie e EFL Championship, tornano in campo le big spagnole: Barcellona-Real Sociedad (sabato alle 18:30), Atlético Madrid-Siviglia (sabato alle 16:00) e Betis-Real Madrid (domenica alle 21:00). Da non perdere anche Strasburgo-PSG (sabato alle 17:30), un match che potrebbe mettere in difficoltà la capolista viste le ambizioni dello Strasburgo reduce da una pesante sconfitta ma intenzionato a qualificarsi in Europa.

