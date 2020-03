Cruciani C, Maison Umbra conosciuta in tutto il mondo per i braccialetti in pizzo macramé, lancia insieme alla Croce Rossa Italiana, la campagna #IlTempoDellaGentilezza , rivolgendosi alle persone con maggiori fragilità per cui la CRI ha intensificato i servizi.

Unendosi con solidarietà alla Croce Rossa Italiana, Cruciani C ha scelto di donare 5000 iconici braccialetti quadrifoglio, simbolo universale di felicità e di buon auspicio.

Il ricavato della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto dell’impegno di volontari ed operatori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati a combattere la terribile epidemia scatenata dal virus.

I braccialetti potranno essere acquistati da oggi attraverso lo shop online della Croce Rossa Italiana a questo link:

https://shop.cri.it/categoria-prodotto/merchandising/bracciale-cruciani-quadrifoglio-croce-rossa-italiana/

