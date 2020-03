Il peggio è passato per la famiglia di Cristiano Ronaldo: mamma Dolores è finalmente tornata a casa dopo un terribile malore che aveva costretto l’attaccante portoghese a tornare nella sua terra d’origine, dove si trova ancora oggi per rispettare la sua quarantena per l’emergenza Coronavirus.

La madre di CR7 è stata dimessa dall’ospedale e finalmente può stare in casa con i suoi figli: “mi sento davvero grato di avere mia madre a casa dall’ospedale. Prendetevi cura delle vostre famiglie e dei vostri cari. #stayhomesavelives“, ha scritto il portoghese sui social a corredo di un’immagine scattata in palestra con la sorella e la madre.

