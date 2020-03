Il ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo aveva dato la prima buona notizia, adesso la diretta interessata ne ha dato la conferma: mamma Maria Dolores sta meglio. La donna, colpita da un ictus nei giorni scorsi, era ricoverata a Madeira, città portoghese raggiunta in fretta e furia da CR7 insieme a Georgina Rodriguez e al figlio Cristiano Jr.

Fortunatamente le condizioni della donna sono migliorate, come spiegato dalla stessa Maria Dolores su Instagram: “volevo solo dirvi che mi sto riprendendo bene, anche se non mi fa piacere stare sdraiata a letto per molte ore, ma so che è per il mio bene. Tra pochi giorni riprenderò la mia normale routine, se Dio lo vorrà. Tutto quello che mi è successo è stato solo un grande spavento ma sono consapevole di quello che mi è accaduto e devo dire che sono stata fortunata. Colgo l’occasione per ringraziare i medici e tutto il personale che si è preso cura di me, ma anche tutti quelli che mi hanno mandato messaggi di supporto e di preghiera. Ringrazio anche i miei cari figli, i nipoti e gli amici e a tutti voglio dire: Dolores tornerà presto!“.

