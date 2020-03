La madre di Cristiano Ronaldo è stata dimessa dall’ospedale di Funchal. La signora Dolores è stata ricoverata il 3 marzo dopo un attacco ischemico che ha fatto molto spaventare CR7 e la sua famiglia, adesso però, a distanza di 18 giorni la situazione sembra essere rientrata. Un sorriso dunque per Cristiano Ronaldo durante la sua quarantena. “La vita è una lezione e dobbiamo solo apprezzare ed essere grati per tutto! Ed avere fede in Dio che tutto andrà bene!”, ha scritto su Instagram Dolores Aveiro.

