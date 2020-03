Si mette male per la Juventus: in attesa di sapere se anche la Champions League subirà dei cambiamenti a causa del Coronavirus, il club deve fare i conti con qualche problemino di troppo.

Sembra infatti che Cristiano Ronaldo, tornato a Madeira per far visita alla madre, sia bloccato in Portogallo, proprio a causa del Coronavirus. CR7, che non ha partecipato dunque all’allenamento della Juventus, potrebbe avere problemi seri per fare rientro in Italia.

“Gonzalo Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra. Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”, si legge sul sito bianconero.

