La giornata odierna si è aperta con una pessima notizia per Cristiano Ronaldo: mamma Maria Dolores è stata colpita da un ictus. Il fuoriclasse portoghese è volato in patria per raggiungere la madre e potrebbe saltare l’eventuale partita di Coppa Italia contro il Milan: priorità alla famiglia. In serata, Cristiano Ronaldo ha fatto chiarezza sulle condizioni della donna con un tweet: “grazie a tutti per i messaggi di supporto verso mia madre. Attualmente è ricoverata, in condizioni stabili, in ospedale. Io e la mia famiglia vogliamo ringraziare il team medico che si sta occupando di lei, e chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy in questo momento“.

Valuta questo articolo