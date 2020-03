Da tanto tempo la corsa scudetto non era così avvincente, con tre formazioni pronte a giocarsi il tutto per tutto per prendersi il titolo. La Lazio al momento è la squadra che comanda, grazie anche alle partite in più giocate rispetto a Juventus e Inter, ma la candidatura dei biancocelesti è quanto mai forte in questa stagione.

La conferma arriva anche da Zdenek Zeman che, interrogato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha incensato la propria ex squadra, allenata dal 1994 al 1997: “la squadra di Inzaghi viene da 21 partite utili di fila, non da tre. Anche se mancano i risultati delle gare da recuperare, la Lazio se lo deve godere questo primo posto. E’ la squadra che più mi piace vedere. Giocare bene è sempre un vantaggio anche se a volte non porta punti. La formazione di Inzaghi invece ci sta riuscendo. E mi auguro che continui a giocare bene e a fare risultati. Giocano da squadra. Tutti si aiutano e sono molto attenti a quello che fanno. E hanno il centrocampo migliore del campionato“.

Zeman poi ha comunque indicato la Juventus come squadra favorita per lo scudetto: “continuo a ritenerla la squadra con più valori in assoluto. Per ora ha qualche difficoltà a esprimersi e non riesce a sfruttare tutta la forza che ha. La Lazio ha convinzione nei propri mezzi anche per le 21 partite di fila senza sconfitte. La squadra ora sa quanto può ottenere. E si impegnerà per continuare a far bene. Poi potrà pure arrivare una sconfitta, ma la Lazio è lì. Lo scudetto va programmato, negli ultimi vent’anni Lazio e Roma ne hanno vinto uno per parte, ma poi hanno pagato un grosso prezzo. Il segreto è sempre saper gestire bene la società“.

Valuta questo articolo