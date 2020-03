Dopo aver messo in ginocchio l’Italia, il Coronavirus si sta espandendo in tutta Europa. Nella giornata di ieri abbia sottolineato come la situazione in Spagna sia drammatica, ma anche la Francia sta vivendo momenti di frande difficoltà con 127 morti e 5423 contagiati. Il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon, ha dichiarato a France Inter che la situazione Coronavirus in Francia “è molto preoccupante e peggiora molto rapidamente“, spiegando di temere la saturazione degli ospedali perchè “il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni“, sottolineando “vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone”.

