Il Coronavirus infetta un altro grande sportivo. Dalla Francia giunge la notizia della positività del pallavolista Earvin Ngapeth. Lo schiacciatore dello Zenit Kazan ha lasciato la Russia per far ritorno in Francia lo scorso 8 marzo, al termine della regular season della Superliga russa. Ngapeth si è sentito male il 12, marzo, quando è rientrato a Kazan. Attualmente è comunque in buone condizioni.

