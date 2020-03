Entra in vigora da quest’oggi, domenica 22 marzo, il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello nel quale si trovano. Le uniche eccezioni consentite sono motivate da comprovate esigenze lavorative o per urgenti motivi legati alla salute. Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute Rboerto Speranza e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che serve ad evitare le fughe di persone verso Sud dopo l’ulteriore stop alle attività produttive annunciato ieri al premier Giuseppe Conte. La misura sarà contenuta nel nuovo decreto che andrà domani in Gazzetta Ufficiale.