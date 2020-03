E’ diventato famoso qualche settimana fa, quando i tifosi del Bayern Monaco lo attaccarono duramente perché non particolarmente amato per i suoi trascorsi. Adesso il presidente dell’Hoffenheim è tornato al centro della cronaca per essere proprietario di una società, la Curevac, che sta lavorando al primo vaccino contro il Coronavirus. Trump è intervenuto per acquistarlo, ma Hopp gli ha risposto picche: “deve aiutare tutti e non solo alcune regioni. Sarei felicissimo se questo risultato potesse essere raggiunto attraverso i miei investimenti a lungo termine in Germania“.

Valuta questo articolo