L’emergenza Coronavirus sembra non toccare l’UEFA e il presidente Ceferin, che ha confermato oggi lo svolgimento delle gare di Europa League in programma in serata.

L’organismo europeo ha rinviato ogni decisione a martedì prossimo, quando verrà svolta una riunione in videoconferenza per analizzare la questione. Questa la nota dell’UEFA: ‘alla luce dei continui sviluppi nella diffusione del COVID-19 in Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi i rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alla riunione in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all’epidemia. Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA EURO 2020. Ulteriori comunicazioni saranno effettuate a seguito di tali incontri‘.

