Nemmeno il triathlon resta immune dal Coronavirus, gli organizzatori della World Series di Abu Dhabi hanno infatti deciso di rinviare l’evento a data da destinarsi per evitare contagi.

Dopo quanto accaduto nel corso dell’UAE Tour, sospeso a due tappe dalla fine per la positività di due persone al virus, si è deciso di non far disputare nemmeno l’evento avrebbe dovuto inaugurare il circuito mondiale di triathlon proprio negli Emirati. Su facebook è arrivata poi la dichiarazione di Alice Betto, triatleta italiana in corsa per la qualificazione a Tokyo 2020: “l’attività agonistica si è interrotta per salvaguardare la nostra salute dal possibile contagio da Coronavirus. Sarà un’occasione per continuare ad allenarmi e prepararmi al meglio per le prossime gare. Spero che questa situazione rientri al più presto affinché le gare possano svolgersi regolarmente. Non vedo l’ora di iniziare!”.

