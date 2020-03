Il Coronavirus sta imperversando in tutto il mondo, provocando lo stop di quasi tutte le attività. Tra queste c’è ovviamente il tennis, costretto a fermare ogni torneo in questa fase delicatissima a causa dell’emergenza sanitaria mondiale. I tennisti dunque sono costretti ad allenarsi in casa. Oltre alla palestra, alla cyclette ed altri ‘attrezzi casalinghi’ per mantenersi in forma, Tiafoe ha trovato anche il modo di giocare creando un campo in cucina, un po’ spartano per usare un eufemismo. Ecco come l’americano sta tentando di rimanere in forma… ci riuscirà?

