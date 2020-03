Il Coronavirus ha frenato le vite di tutti noi, impedendoci per gran parte di fare sport, se non qualche esercizio ‘casalingo’. Il tennis è ovviamente uno degli sport non praticabili al momento, anche se c’è qualcuno che ha trovato il modo di dilettarsi ugualmete. A dire il vero non si tratta propriamente di tennis, ma con due racchette da padel i due giovani si sono piazzati ognuno ad una finestra ed hanno palleggiato al di fuori del palazzo, dimostrando una grande abilità. Insomma, si cercano in tutti i modi dei metodi per non star fermi, la quarantena può essere dura per i veri sportivi…

There’s a lockdown in Italy but there’s still padel tennis. Finding a way. ❤️👇🏼 pic.twitter.com/AlFJU1naot — judy murray (@JudyMurray) March 16, 2020

