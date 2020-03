L’emergenza Coronavirus ha costretto gli italiani, e non solo, a rinchudersi in casa in attesa che il contagio diminuisca e che venga sconfitto il Covid-19. Anche gli sportivi, dunque, passano le loro ore dentro le mura domestiche, ingegnandosi per rimanere sempre allenati, con i pochi attrezzi disponibili in casa.

Tania Cagnotto ha voluto stimolare tutti i suoi follower, pubblicando un video nel quale mostra qualche allenamento da fare comodamente nel salotto di casa, in compagnia dei propri figli. Addominali, squat e tanto altro: la campionessa italiana di tuffi sa come rimanere in forma anche in questi giorni difficili.

PER IL VIDEO >>> Tania Cagnotto sempre in movimento: ecco come rimanere in forma anche durante la quarantena <<<

